José Jaime Pereira Correia

(ANTIGO PRESIDENTE DA CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO)

FALECEU

Sua esposa Teresa Maria Correia; suas filhas Césia Correia e Beatriz Correia; seu genro, neta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Caminho da Ladeira, 80, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 03/11/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quinta-feira, 06/11/2019, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santo António, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço de Oncologia do Hospital de Dia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, do 3º piso poente do Hospital dos Marmeleiros e da Quadrantes, todo o apoio e dedicação com que trataram o seu familiar.

Descanse em paz, tio.

Foi um privilégio tê-lo conhecido e enquanto eu viver também a sua memória seguirá viva.

Nunca me esquecerei de ti e sei que um dia iremos nos reencontrar.

Obrigado por tudo.

Da tua sobrinha Marisela Santos e família.

Funchal, 3 de Novembro de 2019