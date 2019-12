Maria Filomena de Gouveia

FALECEU COM 78 ANOS

Seu marido, José da Silva, seus filhos, Maria Ângela Gouveia Silva, Maria Conceição Gouveia Silva, marido e filhas, José Avelino, mulher e filhos, Agostinho Gouveia Silva, mulher, filhos e netos, Manuel Simão Gouveia Silva e companheira, Maria Rosa da Silva, marido, filhos e netos, Rita Paulina Gouveia Silva, marido e filha, enteada, Sérgio Gouveia Silva, mulher e filha, Nélio Gouveia Silva, companheira e filha, sua nora Maria Lucília, filhos e netos, seus irmãos, sobrinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora do Caminho do Lombo do Galo (Paróquia da Encarnação), Estreito de Câmara de Lobos, que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo do Hospital do Monte pelas 14:15h para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 16:00h, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

Um especial agradecimento á equipa de enfermagem, médicos e auxiliares do 2º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros.

A família também endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral desta sua parente e que a missa de 7ºdia será na próxima sexta-feira às 18:00h na igreja Paroquial da Encarnação, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

Estreito de Câmara de Lobos, 9 de Dezembro de 2019