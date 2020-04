Maria da Conceição Góis de Viveiros Castro

FALECEU

Seu marido Manuel Severino Costa de Castro, seus filhos Miguel, Tomásia e Sara, nora, genro, netos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada Tristão Vaz Teixeira, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, no Cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 11 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

“Querida esposa e companheira, muito se construiu – os nossos filhos, a nossa vida e o nosso amor. Um dia lá estaremos na nossa outra morada”.

A família agradece os cuidados prestados pelas Profissionais de Saúde do Centro de Saúde de Machico, dos Hospitais Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros, em particular aos Serviços de Nefrologia, Hemodiálise e Transporte de Doentes, pela atenção e dedicação permanentes.

E informa que, devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Machico, 15 de Abril de 2020