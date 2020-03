Sónia de Faria Mendonça

FALECEU

R.I.P.

Seu marido, Marco Paulo Freitas Mendonça, seu filho, Tiago Henrique Faria Mendonça, sua mãe, Manuela de Faria, sua Sogra, Margarida Gouveia de Freitas, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, esposa, mãe, filha, nora, irmã, cunhada, tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Estrada do Aeroporto, Apart. Quinta da Azenha, freguesia do Caniço, Concelho de Santa Cruz e que o seu funeral realiza-se este este Domingo 22 de Março de 2020, com a Celebração da Palavra de corpo presente pelas 11:15 horas, no Cemitério Municipal do Caniço, (Cemitério Novo), após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo Municipal no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Caniço, 22 de Março de 2020