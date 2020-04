Ângela Ludovina Jacinta

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Maria Ângela Jacinta Correia Apolinário, seu marido, filhos, genro, nora e netos; Domingos Rodrigues Correia, sua esposa, filhos e netos; Avelino Rodrigues Correia, sua esposa e filhos e Natividade Rodrigues Correia e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi ao Beco dos Moinhos, nº 7, freguesia de São Pedro e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece à Direcção e a todos os funcionários do Lar São Francisco, pela forma carinhosa, atenciosa, dedicada e profissional como sempre trataram a sua saudosa familiar.

Funchal, 10 de Abril de 2020