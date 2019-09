Carlos Mariano de Freitas

FALECEU

Sua esposa Maria José Drumond, suas filhas e filho , genros e nora , seus netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, demais família e amigos , cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo que foi residente no Sítio dos Salões, que o seu funeral se realizará amanhã, sábado, dia 21 de Setembro de 2019 pelas 13:30 na capela do cemitério de Santa Catarina - Porto Santo, onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo o funeral na mesma .

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que quiserem acompanhar o funeral.

Mais informa que será celebrada a missa do 7º dia no sábado dia 28 de Setembro de 2019 pelas 20:00 na igreja paroquial de Nossa Senhora da Piedade - Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece ao Dr. Rogério Correia e Centro Saúde Do Porto Santo, bem como a toda a equipa médica do Dr. Ricardo Nascimento, Dr.ª Cecília, Dr. Pedro Mendes, enfermagem e assistentes operacionais no Serviço de Pneumologia no Hospital dos Marmeleiros, ao Serviço de Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e ao Hospital Dr. João de Almada todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Porto Santo, 20 de Setembro de 2019