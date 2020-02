António Gonçalves Marques

(IRMÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Sua esposa, Deolinda Augusta dos Santos Bonito Marques e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso, esposo, irmão, cunhado, tio, primo, compadre, padrinho, vizinho, amigo e parente, residente que foi à Estrada dos Salões nº. 07 - Serrado e Cova, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza hoje Terça-feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00 horas, para a Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade - Canhas, onde estará em Câmara Ardente a partir das 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral para a Igreja Paroquial da mesma, pelas 16:00 horas onde haverá missa de corpo presente, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não puder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7º. Dia, será realizada no próximo Sábado, dia 08 de Fevereiro pelas 17:15 horas, na Igreja Paroquial do Carvalhal - Canhas.

A família informa que haverá carro, saindo das Eiras, passando pelo o Carvalhal, pelas 15:00 horas, para quem quiser participar no seu funeral, regressando depois ao mesmo local.

Canhas, 4 de Fevereiro de 2020