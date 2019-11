Maria Conceição Silva

FALECEU COM 93 ANOS

Seus filhos João Policarpo Fernandes, esposa e filhos, Virgílio Eleutério Fernandes, esposa e filhos, Maria Conceição Fernandes e filhos, José Manuel Fernandes, esposa e filhos, Maria Fátima Fernandes e filhos, Agostinho Alberto Fernandes, esposa e filhos, Tomás Arlindo Fernandes, esposa e filhos, Maria Otília Fernandes e esposo, seu irmão, cunhadas, sobrinhos, afilhados, netos, bisnetos, primos, vizinhos, amigos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora do Caminho do Ernesto (sítio da Vargem), Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, domingo, saindo do Hospital do Monte pelas 13:45 horas para a igreja paroquial Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral desta parente e que a missa de 7º dia será na próxima quarta-feira às 18:00 horas na igreja paroquial Nossa Senhora da Encarnação.

A família informa que mandará celebrar uma missa, no próximo domingo (10 de Novembro) pelas 9:00 horas na igreja paroquial Nossa Senhora da Encarnação, às pessoas que assistiram a este piedoso ato, o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

A família endereça também um agradecimento à equipa médica, enfermagem e auxiliares do 3º andar nascente sala 4 do Hospital dos Marmeleiros e também à Dr.ª Marília, enfermeiros e auxiliares pela forma carinhosa como tratam esta nossa querida parente, o nosso muito obrigado.

A família também agradece à Segurança Social do Estreito de Câmara de Lobos e suas domiciliárias pela forma carinhosa como trataram este nossa querida parente, o nosso muito obrigado.

Sítio da Vargem, Estreito de Câmara de Lobos, 3 de Novembro de 2019