Vitorina de Jesus

FALECEU COM 94 ANOS

Seus filhos, Vítor Pinto, esposa e filhos, Maria Elsa Pinto e filhos, seus irmãos, sobrinhos, netos, enteados, afilhados e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora do Caminho das Mantas, “Romeiras” (Paróquia de São Tiago), Jardim da Serra, que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo do Hospital do Funchal pelas 11:45h para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 13:00h, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

Um especial agradecimento á equipa de enfermagem, médicos e auxiliares do lar de idosos de Câmara de Lobos e também a todas as suas amigas do Foro, em especial à Srª Adelaide Viola.

A família também endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral desta sua parente e que a missa de 7ºdia será na próxima sábado às 18:00h na igreja Paroquial de São Tiago, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

Sairá um autocarro pelas 11:45h da Padaria Fátima, sobe o Marco, vai à Corrida, vai ao Chote e desce pelo caminho das Corticeiras de ida à igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça e de regresso ao mesmo local.

Jardim da Serra, 9 de Dezembro de 2019