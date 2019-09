Elias Gomes dos Santos

FALECEU

Seus filhos e demais família, a Direção, os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores e utentes da Casa de Saúde São João de Deus e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, utente e amigo que foi residente ao Caminho do Trapiche, freguesia de Santo António e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 14.00 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.30 horas na referida capela.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais da Unidade Beato Jesus Adradas da Casa de Saúde São João de Deus, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 18 de Setembro de 2019