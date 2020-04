José Jorge Teixeira de Sousa

FALECEU

R.I.P.

Sua companheira Maria Lurdes Lopes Serra, seus filhos: José Nelson Nóbrega de Sousa, José Carlos Nóbrega de Sousa e Otília Maria Nóbrega de Sousa de Mendonça, sua nora, genro, netos, irmãos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso companheiro, pai, sogro, avô, irmão e parente, residente que foi ao Beco Largo da Fonte, nº 5, freguesia de São Gonçalo e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 7º Andar-Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça por toda a dedicação.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Funchal, 19 de Abril de 2020