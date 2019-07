Maria Nivalda Veloza Rodrigues

FALECEU

R.I.P.

Sua filha, Susana Abreu Freitas Torra, seu marido e filho; sua irmã, cunhado, cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido missa de corpo presente pelas 14.00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (Domingo), dia 21.07.2019, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Funchal, 17 de Julho de 2019