Inocência Fernandes

FALECEU

Seus filhos Jhonny Fernandes e José Mariano Fernandes, sua nora e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Sítio das Casas Próximas, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 20/11/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:45 horas para junto da sua residência, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 13:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa do Centro de Saúde do Curral das Freiras e aos Bombeiros, todo o apoio prestado, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Curral das Freiras, 20 de Novembro de 2019