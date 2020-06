Arnaldo dos Santos Franco

FALECEU

Sua esposa Felicidade Barros Franco, seus filhos ausentes: Marlene Franco Pereira, seu marido e filhos e Valter Franco, sua esposa e filho, seus irmãos, cunhada, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à Rua da Torrinha, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada uma Cerimónia Bíblica a cargo da Igreja Adventista do 7º Dia, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

Funchal, 10 de Junho de 2020