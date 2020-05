Maria de Fátima da Silva Luís Teles

FALECEU

R.I.P.

Seu marido José Carlos Martins Teles, seus filhos: Rúben Edgar Luís Teles, sua esposa e filho e Débora Teles, seu marido e filha, sua mãe Alexandrina Caldeira da Silva, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, filha, irmã, cunhada, tia, sobrinha, prima e parente, residente que foi ao Beco do Pedro Lopes, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Boa Nova e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para jazigo, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, em especial à Sr.ª Dr.ª Mariana Fernandes, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Hemato-Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como trataram a sua ente querida durante a sua doença e internamento.

Funchal, 6 de Maio de 2020