Maria Clarinda dos Reis de Freitas Bettencourt Pereira

FALECEU

Seu marido Américo Rodrigues Martins Pereira, seu filho Carlos Flávio Bettencourt Pereira, esposa e filha, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Cónego Urbino José Lobo Matos, 5, R/C B, Santa Luzia, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 31/12/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Santo António, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 31 de Dezembro de 2019