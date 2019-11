António Pedro Gonçalves

(IRMÃO DO TAXISTA ZECA)

FALECEU

Sua esposa, Joana da Silva de Brito Gonçalves e seus filhos, José António Gonçalves da Silva, esposa e filhos, Jhonny Pedro Gonçalves da Silva e esposa, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, natural da freguesia de Câmara de Lobos (SÍTIO DA PALMEIRA) e residente que foi na freguesia de Santa Luzia - Funchal.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para CREMAÇÃO no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar e informa que a MISSA DO 7º DIA é na próxima QUINTA-FEIRA, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Funchal, 4 de Novembro de 2019