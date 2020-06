José Marcelino Mano da Silva

FALECEU

R.I.P.

Sua mãe, Maria Rodrigues Mano, suas irmãs, Fátima de Lima e filhos, Graça Jollffe e filhas, Teresa da Silva, Rosa da Silva e marido, seus tios, António da Silva, esposa e filhos e Luís da Silva, esposa e filhos, suas tias, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, filho, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Estrada da Terça, Sítio do Vale, Freguesia da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza este Domingo, dia 14 de Junho de 2020, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:15 horas para o Cemitério Municipal da Ribeira Brava, onde será celebrada uma pequena Cerimónia de corpo presente pelas 14:00 horas, (Exéquias Fúnebres) após a qual prosseguirá para inumação no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Ribeira Brava, 14 de Junho de 2020