Loriano Vieira de Marcos

1931-2020

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Seus filhos, Maria do Rosário Vieira de Marcos Ferreira, esposo, filha e netos, Maria Teresa Vieira de Marcos Matos e filha, Maria da Conceição Vieira de Marcos, Paulo Telésfero Vieira de Marcos, esposa e filhos, José Manuel Vieira de Marcos, Carlota Emília Vieira de Marcos Silva, esposo e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao Caminho do Jogo da Bola Nº14, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje no cemitério dos Canhas, onde haverá Exéquias Fúnebres junto a sepultura pelas 16:00 horas, prosseguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que o funeral será restrito à família devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus - Covid-19.

A todos um muito obrigado pela compreensão.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima Quarta-Feira dia 01-07-2020, pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Nossa Sr.ª da Piedade - Canhas.

A família agradece a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo da unidade de AVC do Hospital Dr.º Nélio Mendonça; ao Centro de Saúde dos Canhas, em especial a Sr.ª Dr.ª Sandra Macedo e Enfermeira Sandra Rabim; ao Sr. Dr. António Drumond; as Ajudantes Domiciliares e aos Bombeiros Voluntários Ribeira Brava – Ponta do Sol, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que o apoiaram e visitaram nas diferentes etapas da sua vida.

Com muito carinho, os irmãos agradecem a incansável, determinada e carinhosa irmã São, por lidar e acompanhar o Pai com todo o amor e dedicação até o seu último dia. (Obrigada!)

Obrigado Pai!

Obrigado por todo o amor e dedicação que ao longo das nossas vidas, nunca falhaste!

Hoje e sempre estaremos eternamente gratos!

Foste sempre um grande guerreiro!

O nosso guerreiro!

Amamos - te muito!

Canhas, 26 de Junho de 2020