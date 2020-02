Aníbal José Silveira Gonçalves

FALECEU

Sua esposa, Ângela Efigénia Neves de Jesus Gonçalves, sua filhas: Letícia e Cristina, genros, neta, sogra, cunhados, sobrinhos, primos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio da Nogueira na freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12h00, para a Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá o velório até a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00. Após estas cerimónias, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Endereça um especial agradecimento as equipas médicas, aos enfermeiros e assistentes operacionais do 1º piso do supracitado hospital, nomeadamente aos Serviços de Cuidados Especiais e AT Cuidados Intensivos, por todos em conjunto, terem agido com eficácia e excelência profissional, manifestada pela forma carinhosa posta em prática na assistência tida ao seu ente querido.

Camacha, 5 de Fevereiro de 2020