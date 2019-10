António José Relva Ribeiro

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria da Luz Vieira Ribeiro, seus filhos: Andreia Vieira Ribeiro, seu marido Ricardo Marques e filhas: Leonor e Inês e Gustavo Vieira Ribeiro, sua esposa Maria do Carmo Esteves Ribeiro e filhos: António, João e Francisco, seus pais: João Martinho Ribeiro e Alzira Fernandes Relva Ribeiro, seus irmãos: João Pedro Relva Ribeiro, Duarte André Relva Ribeiro, Paulo Gregório Relva Ribeiro, Ismael Relva Ribeiro e Luís Gonzaga Relva Ribeiro, seus cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, natural da freguesia de São Roque-Funchal e residente que foi em Caxias, concelho de Oeiras e informam que o corpo estará hoje em câmara ardente, na Igreja de São Julião da Barra, em Oeiras, a partir das 16:30 horas, sendo celebrada uma missa às 17:30 horas, seguindo-se o velório.

O funeral realizar-se-á, amanhã, quinta-feira, com as Cerimónias Fúnebres às 09:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o Cemitério de Barcarena, pelas 10:00 horas, onde será cremado, pelas 10:30 horas, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que a missa do 7º Dia será celebrada no próximo Domingo, dia 13, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

Oeiras, 9 de Outubro de 2019