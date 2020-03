José João Gonçalves

FALECEU

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural da freguesia da Camacha e residente que foi no Lar da Bela Vista em São Gonçalo, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da palavra e encomendação junto à sepultura pelas 12h00, no Cemitério Municipal da Camacha. Finda a cerimónia, irá a inumar em jazigo no mesmo.

Não haverá celebração da eucaristia nem velório face as limitações impostas pelo Plano de Contingência do novo Coronavírus - Covid-19.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Renova um especial e merecido agradecimento à Direção, a todos os profissionais de saúde e assistentes operacionais do piso +1 do supracitado Lar, pelo carinho, dedicação e notável profissionalismo que sempre demonstraram para com o seu familiar.

Camacha, 14 de Março de 2020