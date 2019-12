José Miguel Gomes Rodrigues Milho

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa, Fátima Neli Pontes Abreu, sua filha, seu Companheiro, seus pais, sogro, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, filho, genro, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao Centro de Paralisia Cerebral da Madeira, Freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira 20 de Dezembro, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas, para Capela do Cemitério Municipal de Cª de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em Jazigo Municipal no mesmo.

Mais participam que no próximo Sábado dia 28 de Dezembro, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de Santa Cecília, Freguesia de Cª de Lobos, pelas 18:30 horas.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, assim como a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial: à toda a equipe de operacionais: Médicos, Enfermeiros e pessoal Auxiliar, do Centro de Paralisia Cerebral da Madeira, agradecendo imenso a vossa atenção, para com o Miguel, como se fosse um membro da vossa família ...e nós sentimos todo esse calor humano da vossa parte que foram incansáveis profissionais, dedicados,... a todos a nossa profunda Gratidão. Muito Obrigado. Bem Hajam.

Câmara de Lobos, 20 de Dezembro de 2019