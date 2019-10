José Gomes Pereira Cravo

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa, Maria Zita da Silva Fernandes Pimenta, suas filhas, Ana Maria da Silva Pereira Cravo de Sousa seu marido, filhos, genro, nora e netas, Dulce da Silva Pereira Cravo Vilardouro e marido, Maria Odeta da Silva Pereira Cravo Camacho seu marido, filhas, genros e neta, Maria José da Silva Pereira Cravo Vilardouro seu marido e filha, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua da Escola Secundária do Galeão, nº 32, Entrada dos Cravos, Casa 1, freguesia de São Roque, Paroquia dos Álamos e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo sábado dia 19.10.2019, pelas 19:00 horas na Igreja da Paroquia de São José, Funchal.

A família agradece à Dr.ª Conceição Pereira e Dr. Ferdinando Pereira, Unidade dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, Serviço das Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Serviços Médicos de Urgência SMM e a Farmácia de Nossa Senhora do Monte, pela forma dedicada como trataram o nosso ente querido.

Funchal, 16 de Outubro de 2019