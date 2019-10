João Baptista Freitas Spínola

FALECEU

Sua esposa Augusta Rodrigues Tomás, filhos Anália, Fátima, Manuel Tomás e Zélia, genros, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Beco da Levadinha; Torre , freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11.30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo

sem tirá-las do meu coração.

A família desde já agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece ainda, de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Serviço Cuidados Intensivos, do 1.º andar UCIP II e do 7.º andar Cirurgia Plástica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a Toda Equipa do Centro de Saúde de Machico e aos Bombeiros Municipais de Machico, pela forma carinhosa, dedicada e profissional como trataram o seu querido parente.

Mais informa que, no próximo sábado, dia 19-10-2019, pelas 19 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 16 de Outubro de 2019