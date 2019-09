Agostinho Eduardo Pinto Gavina

FALECEU

Seu pai, irmãos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, irmão e parente e que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, sendo celebrada uma Cerimónia Bíblica a cargo das Testemunhas de Jeová, pelas 09:30 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 10:00 horas, para cremação no mesmo.

Funchal, 20 de Setembro de 2019