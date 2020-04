Maria José Vieira Correia

EU NÃO ESTOU LONGE, APENAS ESTOU NO OUTRO LADO DO CAMINHO

Seus filhos Emanuel Correia, mulher e filhos, Rogério Correia, mulher e filhos, Vanda Correia e filha, António José Correia e filhos, Teresa Correia e filhos, Maria da Luz Correia e filho e demais família cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e familiar, residente que foi no Caminho da Courela nº 9, Freguesia de São Roque - Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14,30 horas no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Mais participam que pelas 14,00 horas será celebrada junto do jazigo a última encomendação e despedida.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as manifestações de pesar e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares e comunicam que, tendo em conta a situação atual e as recomendações do Governo Regional e das Autoridades de Saúde, o funeral será restrito à família.

Funchal, 6 de Abril de 2020