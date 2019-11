Maria Marques Carvalho

FALECEU

Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi no Bairro da Palmeira, Bloco 8, R/C Esquerdo, paróquia de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para o mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral da sua saudosa parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e informa que a MISSA DO 7ª DIA E DE AGRADECIMENTO a todos os que participaram na última homenagem, será celebrada no dia 24-11-2019, (DOMINGO) pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília.

Funchal, 20 de Novembro de 2019