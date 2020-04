João Maria de Góis

(AGENTE DA P.S.P. APOSENTADO)

FALECEU

Sua esposa Cesaltina Silva Vieira de Góis, seus filhos: Luís Góis, esposa e filhos, Graça Góis, marido e filha, Dina Góis e companheiro, seus enteados Joana Sófia, Bruno Nicolau, José Miguel, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente à Azinhaga do Poço Barral nº 50, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, com exéquias fúnebres pelas 15h00 na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Funchal, 1 de Abril de 2020