Ezequiel Sátiro Rodrigues Ferreira

Eu não estou longe, apenas estou no outro lado do caminho

Sua mulher, Maria Dulce dos Santos Velosa Ferreira, sogra, cunhados, sobrinhos, colegas de trabalho da Tangente Sólida Lda e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso esposo, genro, cunhado, tio, colega e parente residente que foi ao 2º Beco das Murteiras, porta 3 - Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 10,00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o cortejo fúnebre no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 09,30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo Sábado dia 7, pelas 19,00 horas, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, Boa Nova, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Endereçam um agradecimento aos Médicos, Enfermeiros e Assistentes Operacionais do 2º e 8º andar do lado Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa e dedicada como trataram do seu familiar.

Funchal, 4 de Dezembro de 2019