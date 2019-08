Conceição Rodrigues Castanho

(IRMÃ DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Seus filhos, Manuel Castanho Lucas, esposa e filhas, Maria da Piedade Castanho Lucas, Celestina Castanho Lucas e filhos, Rosalina Castanho Lucas Silva, esposo e filhas, José Luís Castanho Lucas, esposa, filhos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, vizinha, amiga e parente, residente que foi à Estrada Dr. Tito Cabral Noronha n.° 188, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza hoje Segunda-feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00 horas, para Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade – Canhas, onde estará em Câmara Ardente a partir das 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral para a Igreja Paroquial da mesma, pelas 17:00 horas onde haverá missa de corpo presente, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério do mesmo.

A família informa que haverá carros, saindo das Eiras, passando pelo o Carvalhal, pelas 16:00 horas, para quem quiser participar no seu funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não poder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

A família agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo, do 8.º Andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao Serviço de Internamento do Centro de Saúde da Calheta, ao Centro de Saúde dos Canhas, as Ajudantes Domiciliares, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava - Ponta do Sol, pelo o carinho, dedicação e profissionalismo, como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos, que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos um muito Obrigado!

Canhas, 12 de Agosto de 2019