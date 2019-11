Manuel Marques

FALECEU

Sua filha Maria Lubélia Marques, marido, filhos e neta, seu irmão, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, amigo e parente, morador que foi ao Caminho da Fonte Coelho, 16, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 17/11/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral jazigo do cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na Quarta-feira, 27/11/2019, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital dos Marmeleiros e às assistentes domiciliárias da Segurança Social do Estreito de Câmara de Lobos, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Estreito de Câmara de Lobos, 17 de Novembro de 2019