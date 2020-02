Alice da Conceiçao Gonçalves Silva

FALECEU COM 77 ANOS

Seu esposo José Figueira da Silva, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Morador da rua José Ângelo Pestana Barros (Paróquia da Encarnação), Estreito de Câmara de Lobos, que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo do Hospital do Funchal pelas 14:00h para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:30h, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A família agradece ao 1º andar gastro aos médicos, enfermeiros e auxiliares pela forma como cuidaram deste nosso querido familiar.

A família também endereça um agradecimento às pessoas que acompanharem o funeral deste seu parente e que a missa de 7º dia se realiza na próxima terça-feira às 18h na igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação. O nosso muito obrigado a todo.

Sairá um autocarro do Largo do Covão depois da missa de corpo presente para as pessoas que queiram acompanhar o cortejo fúnebre até a sua última morada e de regresso ao mesmo local.

“Minha querida tia, para mim a senhora foi mais que uma tia, foi uma mãe que sempre esteve presente, foi um grande apoio em todos os momentos da minha vida e jamais a esquecerei tudo o que foi para mim e só Deus sabe o que eramos uma para a outra. Sempre lhe vou amar minha querida tia «mãe». Um até já minha querida.

Com muito amor e saudade eterna Zita Pestana”.

Covão - Estreito de Câmara de Lobos, 4 de Fevereiro de 2020