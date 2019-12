Adelaide Teixeira Dória Patrício

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, José Teixeira Patrício, Adelino Paulo Teixeira Patrício sua esposa e filhos, Manuel Raimundo Teixeira Patrício, Luís Teixeira Patrício sua esposa e filha, Maria Natividade Teixeira Patrício, seu cunhado António, sua cunhada Maria, sobrinhos, afilhados, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, cunhada, tia, madrinha, parente e amiga, residente que foi ao Sitio da Terra Batista, freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho no Funchal, para inumação no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima quinta-feira dia 02.01.2020, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial do Porto da Cruz, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Agradecemos de Coração a toda a Equipa de Enfermagem, Assistentes Operacionais do serviço de cirurgia 2 poente, todos os Médicos das várias especialidades que acompanharam a nossa Mãe, pelo profissionalismo, empatia e carinho sempre demonstrados. São gestos e atitudes que valorizamos imenso e nos marcarão para sempre... Por isso o nosso Muito Obrigado!

Funchal, 30 de Dezembro de 2019