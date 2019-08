Rosa de Freitas Réis Alves

FALECEU

Conhecemos-te desde que nascemos,

Deste-nos calor, carinho e atenção.

Sorrisos, energia e um abraço amigo,

Com a gentileza do teu coração.

Somos netos de Rosa Alves,

Para sempre contigo em mente.

Descansa em paz, avó querida,

Desde agora até todo o sempre.

Suas filhas: Maria de Fátima, marido e filhos, Ana Luzia, marido e filho, irmão, cunhado, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua dos Moinhos, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 13:00 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente, até à sua última morada e informa que pelas 14:00 horas sairá um autocarro do Elefante Azul, passa pelo bar “A Torre”, Moinho do Valente, fim do Estrada dos Moinhos e desce as Levadas com destino à Igreja e ao cemitério, para todas as pessoas interessadas em acompanhar o funeral da sua saudosa parente, regressando ao local de partida.

No próximo domingo (25/08/2019), pelas 09:15 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Santa Cruz, 20 de Agosto de 2019