Betina Solange de Sousa

Eu não estou longe, apenas estou no outro lado do caminho

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, parente e amiga, residente que foi ao Caminho Novo do Galeão nº 4, Freguesia de São Roque, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13,00 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Mais participam, que, às 12,30 horas, junto ao crematório, será celebrada a liturgia fúnebre e despedida.

A família, reconhecidamente, agradece a todos os que participaram no cortejo fúnebre, desde o hospital até à entrada do Cemitério e comunicam que, tendo em conta a situação atual e as recomendações do Governo Regional e das Autoridades de Saúde, o funeral será restrito à família.

Funchal, 16 de Junho de 2020