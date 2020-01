Adelaide de Sousa

FALECEU

Seu filho: Ricardo Bruno de Sousa Rodrigues, esposa e filhos; seu irmão, cunhada, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, cujo funeral se realiza hoje pelas 11h00, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António, para inumação no mesmo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 10h30, na referida capela.

A família sensibilizada, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Funchal, 3 de Janeiro de 2020