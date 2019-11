Maria do Espírito Santo de Freitas

(MAIS CONHECIDA PELA MARIA PIRES)

FALECEU

Sua irmã Agostinha de Freitas, cunhada, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada Dom António Magalhães, freguesia de Santo António da Serra, atualmente a residir na Santa Casa da Misericórdia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital dos Marmeleiros, pelas 12 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 13.30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério da referida freguesia.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, de um modo especial a Toda a Equipa de Profissionais de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Machico e aos Bombeiros Municipais de Machico, pela forma carinhosa, delicada e profissional como trataram a sua querida parente.

Mais informa que, no próximo domingo, dia 17/11/2019, pelas 10.15 horas, será celebrada a missa do 7º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Caminho na Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Santo António da Serra, 13 de Novembro de 2019