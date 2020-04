Maria José de Souza Diniz Góis

FALECEU

R.I.P.

Seu marido, Adelino Rodrigues de Góis, seus filhos, filhas, netos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, avó, cunhada, tia e parente, residente que foi à freguesia de São Martinho, concelho do Funchal que o seu funeral se realiza amanhã, dia 06.04.2020 (segunda-feira), com celebração de exéquias fúnebres no Cemitério e Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, pelas 10h30 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação em jazigo no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Funchal, 5 de Abril de 2020