José Aurélio Silva Sá Braz

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Maria Irene e filhos; Maria Helena e Ricardo Nuno, sua esposa e filhos; seus irmãos; cunhados; sobrinhos; primos; afilhados e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, padrinho e parente, residente que foi ao Bairro dos Moinhos, freguesia de São Pedro e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Terça-Feira, dia 11, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Pneumologia-1º Andar Poente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa e dedicada como trataram o seu ente querido durante a sua doença e internamento.

Funchal, 8 de Junho de 2019