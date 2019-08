Daniel Freitas dos Santos

FALECEU

Sua esposa Teresa Pereira de Sousa, suas filhas Fátima dos Santos Freitas, marido e filhos, Maria-José dos Santos Gouveia, marido e filhos, netos, bisneto e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente que foi residente à freguesia de São Martinho, natural do Estreito da Calheta, sítio dos Reis e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 13.00 horas, sendo celebrada missa de corpo presente na Igreja de São Martinho (Igreja Nova), prosseguindo para o cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para inumação no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Nephro Care Funchal. 3.º Piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Serviço de Cardiologia, o médico de família Dr. Luís Ramos - Centro de Saúde da Nazaré, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu tratamento e internamento.

Funchal, 14 de Agosto de 2019