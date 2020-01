Maria Ilda Fernandes Quintal Gomes

FALECEU

R.I.P.

Seu filho José Nélio Gomes Ferreira sua esposa e filhos, sua nora Paula Susana Ferreira Correia, filho, nora, neto; seus irmãos, irmã, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã e parente, residente que foi à freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14.00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:30 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 28 de Janeiro de 2020