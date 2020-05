Maria de Jesus de Freitas

FALECEU

Seus filhos, João de Freitas, Maria de Fátima Freitas, Virgínia de Jesus Freitas e José Alcino de Freitas, suas noras, genro, netos, bisnetos, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao caminho do Pomar Baptista, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, no cemitério municipal de Santa Cruz, onde serão celebradas exéquias fúnebres, prosseguindo para inumação no mesmo.

Terça-feira dia 02-06, pelas 9:00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz.

A familia agradece todas as manifestações de pesar, e a quem participar no funeral e na missa por sua intenção e informa que devido à situação epidemiológica Covid-19, todas as pessoas que queiram estar presentes no funeral, deverão usar máscara.

Agradece ainda em especial, os cuidados prestados pelas equipas de saúde do 5ª andar do hospital Dr. Nélio Mendonça, e às Assistentes operacionais de ajuda domiciliária pela forma incansável, dedicada, profissional e carinhosa nos cuidados que prestaram à sua querida parente.

Santa Cruz, 27 de Maio de 2020