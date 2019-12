Paulo Jorge Castro Roxo

FALECEU

Sua esposa Maria Helena da Silva Pires Roxo, filhas: Susana Filipa Pires Roxo e Cláudia Isabel Pires Roxo, neto, mãe, sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, filho, genro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada Francisco Alvares Nóbrega, freguesia de Agua de Pena, concelho de Machico.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:00 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério novo de Machico.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até à sua última morada.

Na próxima sexta-feira (13/12/2019), pelas 18:30 horas, na Igreja Matriz de Machico, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, em especial a Dra. Tereza André, enfermeiros e pessoal auxiliar do 8ºandar serviço de Hemato-Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa e profissional com que trataram o seu familiar.

Machico, 9 de Dezembro de 2019