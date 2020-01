João Albino Baeta de Sousa

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria Gonsalves de Freitas Baeta de Sousa seu filho João Duarte Gonçalves Baeta de Sousa, sua nora Eduardina Mafalda Vieira Ferreira, seus netos, João Miguel Ferreira Baeta de Sousa e Maria Luísa Ferreira Baeta de Sousa, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, residente que foi à Rua Padre Laurindo, nº 6, freguesia de Santa Maria Maior, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo sábado, dia 18.01.2020 pelas 17:30 hora na Igreja da Paroquial do Socorro, Funchal.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 2º Piso Norte do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa e dedicada como trataram o nosso ente querido durante o seu internamento.

Funchal, 13 de Janeiro de 2020