Isabel Milagres Vieira

FALECEU

R.I.P.

Suas sobrinhas: Maria Inês Gouveia Andrade, seu marido e filha, Maria Heliodora Vieira de Gouveia, suas filhas, genros e netos, Maria José Vieira, seu marido e filhos, Águeda Vieira, Bebiana Vieira e filho e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa tia e parente, residente que foi ao Caminho da Quinta do Palheiro, nº. 11, freguesia de São Gonçalo e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 30, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Gonçalo.

A família agradece às amigas e cuidadoras Srª. D. Elisabete Silva, D. Gilda Ferreira e D. Élia Brito, presta também o seu reconhecido agradecimento à Sra. Dra. Gabriela Pedra e às Ajudantes Domiciliárias do Centro de Segurança Social da Madeira, aos Serviços de Nefrologia e Diálise do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como às equipas da Nephrocare - Funchal, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram a nossa saudosa tia durante a sua doença.

Funchal, 26 de Novembro de 2019