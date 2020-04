Anabela Figueira da Silva

FALECEU

Seu marido Juan Suzandres Figueira Fernandes, sua filha Ana Maria de Lourdes Figueira Figueira, seus pais Avelino Figueira dos Santos e Maria Rosa da Silva de Figueira Santos, seu irmão, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente às Escadinhas do Arieiro n.º 5, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, com exéquias fúnebres pelas 10h30 na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Funchal, 5 de Abril de 2020