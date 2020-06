Ilda Gomes Baltazar Pita

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, José Manuel Baltazar Pita, esposa e filho, Maria Teresa Baltazar Pita, suas irmãs, sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, irmã, tia, prima, madrinha, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Caminho Pico das Tabaibeiras, Lombada, Freguesia da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza amanhã Segunda-feira, dia 15 de Junho de 2020, saindo da Morgue do Hospital dos Marmeleiros, pelas 10:00 horas para o Cemitério de Santo Amaro, Lombada, Concelho de Ponta do Sol, onde será celebrada uma pequena Cerimónia de corpo presente pelas 11:00 horas, (Exéquias Fúnebres) após a qual prosseguirá para inumação no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente à família Macedo e de um modo especial à Sra. Carina, (Cuidadora) bem como a toda a equipa de Profissionais; Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar de Ação Médica do Hospital dos Marmeleiros 3º Piso, Nascente, ao Centro de Saúde da Ribeira Brava e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, pelo vosso incansável profissionalismo e dedicação, como trataram a nossa ente querida, a todos o nosso muito Obrigado.

Mais se informa que no próximo Sábado, dia 20 de Junho, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lombada, Freguesia da Ponta do Sol, pelas 17:30 horas.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Ponta do Sol, 14 de Junho de 2020