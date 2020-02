António Eugénio dos Santos

(MAIS CONHECIDO POR: “O ANTÓNIO ESCRIVÃO”)

FALECEU

R.I.P.

Sua filha, Fátima Venância dos Santos, seu neto, José Filipe Santos Andrade e namorada, Cláudia Teixeira Pontes, sobrinhos, amigos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, pai, avô, tio, amigo, vizinho e parente, morador que foi ao Caminho da Candelária, Freguesia da Tabua e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, dia 05 de Fevereiro, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00 horas para a Igreja Paroquial da Santíssima Trindade, Freguesia da Tabua, Concelho da Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério da dita freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais se informa que no próximo Domingo, dia 9 de Fevereiro, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial da Santíssima Trindade, Tabua pelas 08:45 horas.

Tabua, 5 de Fevereiro de 2020