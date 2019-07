José Ferreira

FALECEU

R.I.P.

Suas filhas Regina Maria Oliveira Ferreira Dias seu marido, filhos, genro, nora netos; Rita Maria Oliveira Ferreira e seu marido; cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, cunhado, tio e parente, residente na freguesia de Santa Maria Maior (Paróquia do Sagrado Coração de Jesus – Boa Nova), concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida Capela.

A família do falecido, mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar. Participa que será celebrada missa de 7º dia em sufrágio da sua alma, no próximo (Domingo), dia 07.07.2019 pelas 10H30 horas na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova) no Funchal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Renovando agradecimentos à Sra. Dra. Zita Sousa, Enfermeiros e Ajudantes Domiciliarias do Centro de Saúde do Bom Jesus – Núcleo de Santa Maria Maior, às equipas médicas, enfermagem e assistentes operacionais do 3º Andar Poente do Hospital dos Marmeleiros, bem como à sua cuidadora Helena, pela forma carinhosa e dedicada como foi tratado o seu saudoso parente durante a sua enfermidade.

Funchal, 1 de Julho de 2019